Belg bekent moord op moeder van wie ledematen in koelkast werden aangetroffen

De Belgische man die is aangehouden nadat dinsdag de ledematen van een vrouw werden gevonden in een koelkast in het water, heeft de moord bekend. Hij is de zoon van het 74-jarige slachtoffer.

Dat maakte de Belgische justitie vrijdag bekend. De zoon werd op de luchthaven van Brussel gearresteerd toen hij het vliegtuig naar Zuid-Korea wilde nemen. De man is vrijdag voorgeleid en heeft zijn daad bekend. Over zijn motief is niets bekend.

De dertiger zou als gevolg van de coronamaatregelen weer bij zijn moeder zijn ingetrokken en zou vaak ruzie met haar hebben gehad. Hij zou ook met een bekende hebben gesproken over de moord op zijn moeder.

De lugubere vondst werd woensdag gedaan in het Albertkanaal in de gemeente Oupeye. Dat ligt op ongeveer 5 kilometer afstand van de Nederlandse grens. Een omstander haalde de koelkast uit het kanaal en belde de politie toen hij een sterke lucht rook.