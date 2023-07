Generaal die coup leidde uitgeroepen tot staatshoofd Niger, grondwet opgeschort

Leiders van de staatsgreep in het West-Afrikaanse Niger hebben generaal Abdourahamane Tchiani vrijdag uitgeroepen tot het nieuwe staatshoofd. De grondwet is opgeschort en de regering is ontbonden.

Tchiani was het hoofd van de presidentiële garde. Vrijdag verscheen de generaal op de staatstelevisie, waar hij zich presenteerde als de nieuwe leider van het land.

De coupplegers hebben de grondwet opgeschort, de regering ontbonden en zullen alle wetgevende en uitvoerende macht uitvoeren, laten ze weten in een verklaring.

Volgens de presidentiële garde was de staatsgreep nodig vanwege "slecht bestuur" en een "verslechterende veiligheidssituatie". De grenzen zijn dicht en er geldt een avondklok.

Niger kampt met armoede en jihadistisch geweld

De groep militairen zette president Mohamed Bazoum woensdag af. Sindsdien houden de militairen hem gevangen in het presidentieel paleis in de hoofdstad Niamey. De president is volgens buitenlandminister Hassoumi Massoudou in goede gezondheid.

Het leger zei woensdag dat het zou ingrijpen als de coupplegers niet tot inkeer zouden komen, maar is tussentijds van gedachten veranderd. Het legt zich neer bij de staatsgreep om "een bloedbad te voorkomen" en de inmiddels afgezette president te beschermen.

Het West-Afrikaanse land heeft te maken met veel armoede en jihadistisch geweld. Volgens de coupplegers is de onveiligheid een probleem gebleven sinds de herverkiezing van Bazoum in 2021.

Franse militairen zijn al ruime tijd betrokken bij de strijd tegen de militante groeperingen. Er zijn naar schatting vijftienhonderd Franse militairen in Niger gelegerd.

Frankrijk benadrukt dat het land alleen Bazoum als wettige president erkent. Maar de presidentiële garde waarschuwt dat een buitenlandse militaire interventie ernstige consequenties zal hebben.

Vierde staatsgreep in Niger sinds onafhankelijkheid

De couppoging is veroordeeld door onder meer de Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties, De Europese Unie en de Verenigde Staten. Ze roepen allen op om president Bazoum vrij te laten.

De Verenigde Naties leveren nog steeds hulp aan het land, maar hebben geen contact met het leger sinds de staatsgreep. De Europese Unie dreigt de financiële hulp stop te zetten.