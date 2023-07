Alle 667 Griekse natuurbranden van de afgelopen twee weken nu onder controle

Alle natuurbranden in Griekenland zijn momenteel onder controle, meldt de Griekse minister van Burgerbescherming Vassilis Kikilias vrijdag. In iets minder dan twee weken ontstonden in het land 667 natuurbranden.

De brandweer bevestigt dat de branden onder controle zijn, maar zegt ook dat de strijd tegen het vuur nog doorgaat. Er zijn verspreid over het land honderden brandbestrijders actief.

De brandweer probeert onder meer te voorkomen dat de branden in Centraal-Griekenland opnieuw oplaaien. Daarnaast is in meerdere regio's nog altijd sprake van een groot risico op branden.

De vuurzeeën werden aangewakkerd door de hoge temperaturen en harde wind. Vijf mensen kwamen bij de branden om het leven, onder wie twee inzittenden van een blusvliegtuig.

De twee luchtmachtpiloten van 34 en 27 jaar stortten in een ravijn toen ze bezig waren met de bestrijding van natuurbranden op Evia. Het vliegtuig stortte kort nadat het water had geloosd neer en vloog in brand.

Door de natuurbranden zijn bovendien 74 brandbestrijders gewond geraakt. Ook zijn onder meer woningen, boerderijen en fabrieken in de as gelegd.

Nalatigheid is vaak de oorzaak van branden

Nalatigheid was in de meeste gevallen de oorzaak van de brand, zegt Kikilias. Daar deelde hij verder geen informatie over.

Volgens premier Kyriakos Mitsotakis moet Griekenland meer doen tegen de gevolgen van klimaatverandering en betere maatregelen nemen tegen nieuwe branden. Hij zei eerder al dat het land "in oorlog" is met de bosbranden.