Zweden worstelt door koranverbrandingen met vrijheid van meningsuiting

De afgelopen tijd vonden meerdere koranverbrandingen plaats in Zweden. Die komen vaker voor in Scandinavië, maar in Zweden leiden de protestacties tot steeds meer onrust. Het voor Zweden belangrijke recht op vrijheid van meningsuiting zorgt nu voor een landelijke dreiging.

De onrust rond koranverbrandingen in Zweden begon al vorig jaar. Toen kwam de Deense rechts-extremist Rasmus Paludan naar Zweden voor een reeks koranprotesten. Dat zorgde voor rellen in Malmö, Örebro, Linköping en Landskrona. Bij de meeste rellen ontstond alleen materiële schade. Maar in Norrköping vielen meerdere gewonden.

Daarna was het een tijd lang rustiger in het land, tot afgelopen januari. Toen vond een koranverbranding plaats in de hoofdstad Stockholm. Turkije reageerde woedend. Zweden kon dat niet gebruiken, omdat het de steun van Turkije nodig had om te mogen toetreden tot de NAVO.

De Zweedse overheid verbood daarna meerdere betogingen. Maar daar stak de rechter een stokje voor. De politie kan betogingen verbieden, bijvoorbeeld als de nationale veiligheid in het geding komt. Maar daar was volgens de rechter niet genoeg duidelijkheid over.

Eind juni vond de eerste betoging plaats na die uitspraak, eveneens in Stockholm. De van oorsprong Iraakse Salwan Momika stak een koran in brand, stopte er spek tussen en veegde er zijn voeten mee af.

Momika's actie bleek al gauw een lont in een kruitvat. Meerdere nieuwe acties volgden, waardoor Zweden inmiddels in een groot deel van de moslimwereld onder vuur ligt. Premier Ulf Kristersson maakt zich grote zorgen over de gevolgen van eventuele nieuwe acties.

Zweedse wet staat beledigingen over geloof toe

"Dat de koranverbrandingen steeds maar mogen doorgaan, komt door het simpele feit dat het wettelijk is toegestaan", zegt Zwedenexpert Petra Broomans van de Rijksuniversiteit Groningen tegen NU.nl. De Zweedse wet staat toe dat burgers hun twijfel mogen uiten over religieuze boodschappen. Ook is het toegestaan om meningen te verspreiden die gelovigen als kwetsend kunnen ervaren.

"In Zweden wordt vrijheid van meningsuiting erg belangrijk gevonden", legt Broomans uit. "Bijna alle Zweden zijn er sterk voorstander van en vinden dat vrijheid van meningsuiting moet blijven bestaan." Die manier van denken past volgens Broomans bij de Zweedse volksaard.

Zweden is een land van leven en laten leven.

Petra Broomans, Rijksuniversiteit Groningen

"Zweden is een land van leven en laten leven. Mensen willen elkaar niet tot last zijn. Je moet alles kunnen zeggen. Even zwart-wit gezegd: wat je buurman in zijn voortuin zegt, gaat jou niet aan. Daar bemoei je je niet mee. Je zult in Zweden niet snel meemaken dat mensen elkaar aanspreken op hun gedrag."

Geen meerderheid voor verbod op boekverbrandingen

Een meerderheid in Zweden vindt dan ook niet dat boekverbrandingen verboden moeten worden. Dat blijkt uit een peiling van het Zweedse onderzoeksbureau Novus onder duizend Zweden, waarover Svenska Dagbladet schrijft. Vier op de tien Zweden zouden vinden dat boekverbrandingen verboden moeten worden.

"Je hebt mensen voor en je hebt mensen tegen. Je hebt Zweden die zeggen: 'Goh, het is maar een boek.' En mensen die zeggen: 'Dit doe je niet'", zegt Broomans.

In Zweden gaat het gerucht rond dat de Russen achter de verbrandingen zitten, om het Zweedse NAVO-lidmaatschap tegen te werken. "Die theorie is niet bewezen. Maar veel Zweden willen net als wij weten hoe het zit en waarom dit gebeurt."

De Zweedse regering en met name premier Kristersson zit in ieder geval met de handen in het haar, legt Broomans uit. Hij moet midden in de onrust balanceren op een dun koord.

"Aan de ene kant moet de regering de nationalistische en rechtse Zweden Democraten (SD) tegemoetkomen, omdat ze daarmee regeren. SD keert zich fel tegen de islam. Aan de andere kant moet de regering ook luisteren naar partijen die zich juist tegen de boekverbrandingen keren."

Ondanks dreiging gaat dreigingsniveau niet omhoog

Hoe het nu verdergaat, is niet duidelijk. Vooralsnog neemt de Zweedse regering geen stappen om koranverbrandingen tegen te gaan.

De Zweedse veiligheidsdienst SÄPO liet weten dat het terrorismedreigingsniveau vanwege de koranverbrandingen niet wordt opgeschroefd. Maar voor een eventuele verhoging daarvan is niet veel nodig, stelde Charlotte von Essen, hoofd van de dienst.

Er zijn meerdere nieuwe aanvragen gedaan voor koranverbrandingen de komende dagen, onder meer in Stockholm. Het is dus aan de politie om te beoordelen of die mogen doorgaan. Maar een oordeel over de aanvragen is er nog niet, meldde SVT Nyheter.