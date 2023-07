Coupplegende generaal Tchiani stapt naar voren als nieuwe leider van Niger

De coupplegende generaal Abdourahamane Tchiani heeft zich vrijdag op de nationale televisie gepresenteerd als de nieuwe leider van Niger. De presidentiële garde van Mohamed Bazoum greep woensdag de macht en houdt de president nog altijd vast.

Ook heeft de presidentiële garde kritiek op het feit dat Niger niet samenwerkt met militaire regeringen in Burkina Faso en Mali. Onveiligheid zou sinds de herverkiezing van Bazoum in 2021 een probleem zijn gebleven. Het West-Afrikaanse land heeft te maken met veel armoede en jihadistisch geweld.

De groep militairen zette president Bazoum woensdag af. Sindsdien houden de militairen hem gevangen in het presidentieel paleis in de hoofdstad Niamey. De president is volgens buitenlandminister Hassoumi Massoudou in goede gezondheid.