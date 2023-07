Topdrukte voor vakantieverkeer: verwacht veel files in Frankrijk en Duitsland

Het wordt zaterdag erg druk op de wegen naar populaire vakantiebestemmingen, meldt de ANWB. De kans is groot dat vakantievierders in de richting van Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in de file komen te staan.

"Vanaf morgen, zaterdag de 29e, is het enorme drukte op de Europese wegen", zegt een woordvoerder. Maar de officiële zwarte zaterdag, de dag waarop alle Parijzenaars naar het zuiden trekken, is pas op 5 augustus. Toch moeten vakantiegangers van 29 juli tot en met 19 augustus elke zaterdag rekening houden met grote drukte.

De ANWB voorziet komend weekend veel verkeer op de wegen richting Zuid-Frankrijk. Het wordt al vroeg druk in het land: de verkeersdienst verwacht de grootste drukte tussen 8.00 en 14.00 uur. Met name op de welbekende Route du Soleil, de A7 tussen Lyon en Orange, kan het vastlopen.

Wie op vakantie gaat bij de oosterburen of verder, moet rekenen op een van de drukste weekenden van het jaar in Duitsland. Vooral tussen Hamburg en de Deense grens wordt veel verkeer verwacht. Wie het zuidelijker opzoekt, moet op de wegen van en naar Oostenrijk rekening houden met drukte.

Ook weer oponthoud in beruchte St. Gotthardtunnel

Ook in Oostenrijk zelf is veel vakantieverkeer. Zo kan je de Karawankentunnel beter mijden. De ANWB denkt dat de wachttijd daar kan oplopen tot wel anderhalf uur.

De welbekende St. Gotthardtunnel in Zwitserland staat waarschijnlijk ook vol. In de tunnel stonden de afgelopen tijd al volop files, maar komend weekend kan de vertraging oplopen tot wel twee uur. Vroeg vertrekken heeft weinig zin: de eerste files ontstaan al rond 6.00 uur.