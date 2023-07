Singapore executeert voor het eerst in bijna twintig jaar een vrouw

Voor het eerst in bijna twintig jaar tijd is in Singapore een vrouw geëxecuteerd. De 45-jarige Saridewi Binte Djamani werd opgehangen voor het smokkelen van drugs.

In de eilandstaat gelden heel strenge drugswetten. Het smokkelen van meer dan 500 gram cannabis of meer dan 15 gram heroïne kan de doodstraf opleveren.

De Singaporese Djamani werd in 2018 veroordeeld omdat ze minstens 30,72 gram heroïne had gesmokkeld. Ze ging nog in hoger beroep, maar dat werd in oktober 2022 afgewezen.