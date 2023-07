Ledematen in Luikse koelkast blijken van 74-jarige vrouw, zoon opgepakt

De ledematen die de politie in België dinsdag heeft aangetroffen in een drijvende koelkast op het Albertkanaal in Oupeye, zijn van een 74-jarige vrouw. Meerdere Waalse kranten schrijven dat haar zoon donderdag is opgepakt in Zaventem.

De politie heeft de verdachte opgepakt toen hij op het vliegtuig naar Zuid-Korea wilde stappen. Het zou gaan om de zoon van de gevonden vrouw.

Woordvoerder Cathérine Collignon van het parket van Luik zegt dat de man vrijdag wordt voorgeleid bij een onderzoeksrechter.

De plek waar de macabere vondst is gedaan, ligt in de provincie Luik, op slechts 5 kilometer van de Nederlandse grens. Een omstander die de koelkast had opgemerkt en aan land bracht, informeerde de politie toen hij een sterke geur waarnam.