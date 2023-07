Verenigde Naties stoppen humanitair werk in Niger na staatsgreep

De Verenigde Naties (VN) hebben humanitaire werkzaamheden in Niger voorlopig stopgezet vanwege de onzekere toestand door de militaire staatsgreep in het land. Volgens de VN hebben zeker 4,3 miljoen mensen in het West-Afrikaanse land noodhulp nodig.

Militairen in Niger zijn sinds woensdag met een staatsgreep bezig en houden president Mohamed Bazoum gevangen. De krijgsmacht van Niger heeft gezegd achter de coupplegers te staan, waardoor een militaire staatsgreep in feite heeft plaatsgevonden.

Media in hoofdstad Niamey zeggen dat de president is afgezet en vervangen door een junta, een militaire regering. Volgens de krijgsmacht zou militaire interventie van buitenaf in het land "rampzalige gevolgen" hebben. De coupplegers hebben geklaagd over een Frans militair vliegtuig dat in Niamey landde, terwijl ze de grens hadden gesloten. Frankrijk heeft militairen in het land gestationeerd.

Onder andere de Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties, de Europese Unie en de West-Afrikaanse organisatie ECOWAS hebben de staatsgreep veroordeeld. President Patrice Talon van buurland Benin zou volgens de voorzitter van ECOWAS afreizen naar Niamey om te bemiddelen.

Voorstanders coup uitten pro-Russische leuzen

De afgezette president Bazoum laat af en toe nog van zich horen via sociale media. Hij roept medestanders op zich tegen de coup te verzetten.

Honderden voorstanders van de coup gingen de straat op om hun steun voor de staatsgreep te uiten. Sommigen riepen anti-Franse en pro-Russische leuzen en hadden Russische vlaggen bij zich. Een aantal mensen plunderde het kantoor van Bazoums partij en stak het in brand. De krijgsmacht riep Nigerezen op de kalmte te bewaren.