Zweedse premier is 'extreem bezorgd' over nieuwe koranprotesten

De Zweedse premier Ulf Kristersson is "extreem bezorgd" over nieuwe koranverbrandingen in zijn land. Als nieuwe protesten doorgang krijgen, "gaan we enkele dagen tegemoet met een duidelijk risico dat er iets ernstigs gebeurt", zei hij donderdag.

Kristersson zei in gesprek met het Zweedse persbureau TT dat er meerdere nieuwe verzoeken zijn voor dergelijke protesten de komende tijd. Die komen op een uiterst gespannen moment. Zweden ligt in de moslimwereld momenteel zwaar onder vuur vanwege recente koranverbrandingen in het land.

SVT Nyheter meldt dat Kristersson aangaf dat hij niet gaat over het toestaan van koranprotesten. "Het is de politie die die beslissing moet nemen, niet ik", citeert de omroep hem. Hij voegde eraan toe dat hij zich grote zorgen maakt. Waarover precies, werd niet duidelijk.

Zweden verhoogt het niveau van terreurdreiging niet, meldde de Zweedse veiligheidsdienst SÄPO donderdag op hetzelfde moment. "Als gevolg van recente ontwikkelingen hebben we nu te maken met aanhoudende dreigingen van aanslagen tegen Zweden en de Zweedse belangen", zei Charlotte von Essen, hoofd van de dienst. "We werken intensief aan het beoordelen van deze dreigingen en het beschermen van Zweden."

Voor een eventuele verhoging van het dreigingsniveau is niet veel nodig, stelde Von Essen. Volgens SVT Nyheter kon ze verder niet op details ingaan.

Rechter oordeelde dat overheid koranprotest niet mocht verbieden

De afgelopen tijd vonden meermaals koranverbrandingen plaats in Zweden. Veel moslimlanden, waaronder Turkije en Irak, reageerden daar boos op en keurden de protesten zwaar af. De Zweedse ambassade in Irak werd vorige week door boze demonstranten bestormd en in brand gestoken, waarna Zweden de ambassade tijdelijk naar Stockholm verplaatste.

De onrust begon eind juni. Toen vond op de tweede dag van het islamitische offerfeest een koranverbranding plaats buiten een moskee in Stockholm. Dat gebeurde nadat de Zweedse rechter eerder dit jaar had geoordeeld dat de Zweedse overheid koranverbrandingen niet mag verbieden. De grondwet staat ze namelijk toe.

De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billström meldde donderdag dat hij contact heeft gehad met secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties over de situatie. Ook spreekt hij donderdag met de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, die verschillende moslimlanden vertegenwoordigt.