Militairen plegen staatsgreep in Niger, sluiten grenzen en voeren avondklok in

Een groepje militairen heeft de macht gegrepen in het West-Afrikaanse land Niger. In een toespraak op de nationale televisie hebben ze gezegd dat de grenzen van het land zijn gesloten. Ook is er een avondklok ingesteld.

De eerste berichten over een mogelijke coup kwamen woensdag binnen. Er was eerst onduidelijkheid over het lot van president Mohamed Bazoum, mede doordat er tegenstrijdige berichten uit het land kwamen. Het groepje militairen, onder leiding van kolonel Amadou Abdramane, bevestigden hun staatsgreep in de nacht van woensdag op donderdag.

Het is niet zo dat het hele Nigerese leger de macht heeft gegrepen. Het gaat alleen om de presidentiële garde van Bazoum. Die zegt de macht te hebben gegrepen omdat ze een eind aan Bazoums regime wilde maken vanwege de "verslechterde veiligheidssituatie" en "slecht bestuur".

De rest van het leger heeft de coupplegers een ultimatum gesteld. Als het groepje militairen "niet tot inkeer komt", is de rest van het leger bereid aan te vallen.

De Verenigde Staten hebben al laten weten dat ze Bazoum, die in april 2021 democratisch werd verkozen, te steunen. Ook de Europese Unie, de Verenigde Naties en Frankrijk, een bondgenoot van Bazoum, hebben de staatsgreep veroordeeld.