Twee Nederlanders omgekomen bij kano-ongeluk in Frankrijk

Twee Nederlanders zijn woensdagmiddag verdronken toen ze aan het kanoën waren in Frankrijk. Ze voeren over een gevaarlijk kanaal in de buurt van het Franse plaatsje Mathaux, ruim 200 kilometer ten oosten van Parijs.

Het tweetal was onderdeel van een groep van dertien personen die op een camping in de buurt verbleef, melden Franse media. De groep had woensdag besloten om kano's te huren.

Toen ze gevaarlijk water betraden, raakten twee Nederlanders van 25 en 35 jaar in de problemen. Ze kwamen vast te zitten in draaikolken in een kanaal waar een soort zuigende waterleiding loopt.

Een van de mannen kon uit het water gered worden waarna hulpdiensten de drenkeling probeerden te reanimeren. Dat mocht niet baten. De persoon overleed kort erna. Een tweede persoon werd later in het water gevonden, maar was toen al overleden.