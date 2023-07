Waarschuwing voor bosbranden Italië: vakantie veilig, maar situatie kan omslaan

Delen via E-mail

De bosbranden in het zuiden van Italië en op Sicilië maken het land niet minder veilig als vakantiebestemming. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft groen. Wel waarschuwt het ministerie dat de situatie snel kan veranderen.

Net als andere delen van Zuid-Europa heeft Italië door de aanhoudende hitte te maken met bosbranden. Vooral op Sicilië zijn nog branden, maar ook in de zuidelijke delen van het Italiaanse vasteland en op Sardinië.

Buiten die drie gebieden zijn er geen bosbranden in Italië, waardoor het ministerie van Buitenlandse Zaken het populaire vakantieland als veilig beschouwt. Wel waarschuwt het ministerie ervoor dat het risico op nieuwe bosbranden in de al getroffen gebieden groot is.