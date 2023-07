Spanje tast in duister na verkiezingen, ogen zijn gericht op gevreesde separatisten

Een verdeelde verkiezingsuitslag heeft Spanje in een lastig parket gestort. Zowel op links als op rechts is er nog geen duidelijke meerderheid voor een nieuwe regering. Mogelijk opent dit de deur voor Junts, de partij van de separatist Carles Puigdemont.

De verkiezingen van zondag kenden meerdere winnaars. Tenminste, als je het de leiders van de twee grootste partijen vraagt. De conservatief-rechtse Partido Popular (PP) van Alberto Núñez Feijóo kreeg de meeste stemmen (136 zetels) en wil daarom als eerste proberen een regering te vormen.

Maar de overwinning van PP is een stuk kleiner dan het rechtse kamp had gehoopt. De partij heeft niet genoeg stemmen gekregen om een meerderheidsregering van 176 zetels te vormen, zelfs niet als de PP in zee gaat met het radicaal-rechtse Vox (33 zetels).

Dus was er ook feest in het sociaaldemocratische kamp, waar de PSOE van huidig premier Pedro Sánchez 122 zetels haalde. Een rechtse meerderheidsregering was voorkomen, zo legden de sociaaldemocraten de uitslag uit.

Het voordeel van de PSOE is dat de partij veel meer potentiële coalitiepartners heeft. Dat voordeel had de partij ook in 2019, toen ze steun zocht bij regionale partijen. Die wilden een coalitie steunen in ruil voor aantrekkelijke infrastructuurprojecten in hun regio.

Nu is het nadeel van de verkiezingsuitslag voor Sánchez dat het Spaanse politieke landschap minder versplinterd is dan vier jaar geleden. Kiezers stemden meer op grote partijen, waardoor sommige van de kleine partijen die essentieel waren voor de regering nu zijn verdwenen.

Zes grootste partijen na verkiezingsuitslag Partido Popular (conservatief-rechts): 136 zetels

PSOE (sociaaldemocratisch): 122 zetels

Vox (radicaal-rechts): 33 zetels

Sumar (links samenwerkingsverband): 31 zetels

ERC (Catalaans-separatistisch): 7 zetels

Junts (Catalaans-separatistisch): 7 zetels

Zelfopgelegd ballingschap na onafhankelijkheidsstrijd

Daarom zal de PSOE deze keer in zee moeten met Baskische en Catalaanse separatisten, zoals EH Bildu en Junts per Catalunya. Vooral die laatste naam doet bij veel Spanjaarden de nekharen overeind staan.

Junts werd in 2017 opgericht door de beruchte Catalaanse separatist Carles Puigdemont. Hij was in dat jaar president van het regionale bestuur van Catalonië, dat op 1 oktober een onafhankelijkheidsreferendum organiseerde. Stemde een meerderheid voor onafhankelijkheid, dan zou Catalonië zich van Spanje afscheiden.

De Spaanse overheid verzette zich tegen het referendum en greep met geweld in om het referendum te verstoren. Honderdduizenden mensen gingen de straat op en zochten de confrontatie met de politie.

Puigdemont vluchtte vanwege een arrestatiebevel naar België, de Spaanse regering nam het regiobestuur over. Sindsdien zit Puigdemont in zelfopgelegd ballingschap.

In 2019 werd Puigdemont verkozen tot het Europees Parlement, maar daar is zijn parlementaire onschendbaarheid onlangs opgeheven. Dat betekent dat hij aan Spanje uitgeleverd kan worden.

Junts zou kunnen meeregeren

De verkiezingen komen geen moment te vroeg. Nu kan Puigdemonts partij misschien wel het ontbrekende puzzelstukje in een regeringscoalitie van huidig premier Sánchez vormen.

Junts had niet lang nodig om haar eisen kenbaar te maken. In ruil voor samenwerking wil de partij een nieuw onafhankelijkheidsreferendum en amnestie voor alle separatisten die nog vervolgd worden voor de opstand in 2017.

Maar of Junts echt in de regering komt, is nog helemaal niet zeker. Veel Spanjaarden zijn tegen Catalaanse onafhankelijkheid. Ze reageerden woedend op een eerder besluit van Sánchez om negen veroordeelde onafhankelijkheidsleiders vrij te pleiten. Zij waren veroordeeld tot celstraffen tussen de negen en dertien jaar.

Als Sánchez al met Junts gaat onderhandelen, betekent dit waarschijnlijk ook dat Junts om de tafel moet zitten met Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). ERC is net als Junts een separatistische partij in Catalonië, maar de twee liggen al jaren met elkaar overhoop.

Gestrand in politieke impasse

Bovendien kan het ook zijn dat PP-leider Feijóo als eerste aan zet is om een regering te formeren. Hij wil er alles aan doen om te voorkomen dat separatisten in de regering komen. "De vierde economie in de eurozone kan zich niet onderwerpen aan politici die voortvluchtig zijn of zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn in Spanje", zei Feijóo dinsdag.

Daarnaast sprak Vox-leider Santiago Abascal zijn angst uit voor een regering die samenwerkt met "separatisten en terroristen".

Voorlopig lijkt Spanje te stranden in een politieke impasse. Rechts komt niet aan 176 zetels, omdat bijna niemand een coalitie met het radicale Vox wil vormen. Links heeft nog een lange weg te bewandelen als het aan zet komt om te formeren. En de vraag is of een coalitie met Junts wel de benodigde steun kan vinden.