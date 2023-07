NU+ Nederlanders in Noord-Italiaans noodweer: 'Dit is een nachtmerrie'

Noodweer in Noord-Italië zorgde in de nacht van maandag op dinsdag voor veel schade. Onweer, regen, overstromingen en hagel brachten veel mensen in de problemen. NU.nl-lezers José, Marion en Richard blikken terug: "We hebben met het gezin onder tafel geschuild."

José is met haar man en twee dochters op de terugweg naar Nederland. Ze waren op de camping in Lazise aan het Gardameer een potje aan het rummikuppen toen het weer omsloeg.

"Het begon eerst te onweren met regen en lichte hagel. Maar even later kwam er hagel ter grootte van golfballen naar beneden", zegt José. "We hebben een tafel binnengezet om onder te schuilen. Daar zaten we drie minuten lang, vooral om onze hoofden te beschermen. Mijn dochters vonden het heel eng, want ze hebben zoiets nog nooit eerder meegemaakt."

Het gezin kwam ongeschonden uit de hagelbui. Wel vlogen er vier "kogels" door de tent en raakte de auto zwaar beschadigd. "Ik tel wel dertig sterren in de voorruit. We hebben nog relatief geluk gehad dat de schade aan de achterkant van de auto beperkt is gebleven. De auto stond namelijk bij een boom."

José en haar gezin zijn niet de enigen; Nederlandse alarmcentrales kregen "extreem veel" schademeldingen van toeristen in Noord-Italië. Een snelle reparatie van de beschadigde auto zat er dan ook niet in: alle garages in de regio zitten vol.

"We zouden tot zaterdag blijven, maar kregen van onze verzekeringsmaatschappij het advies voorzichtig terug te rijden als dat enigszins ging. We hebben nu met onze vaste garage in Nederland afgesproken dat die ons helpt wanneer we terug zijn. Ik denk dat we in totaal zo'n 4.000 tot 5.000 euro schade hebben."

1:52 Afspelen knop In Italië vallen hagelstenen zo groot als tennisballen: hoe kan dat?

'Geen idee wanneer we weg kunnen'

Marion en Richard verbleven op dezelfde camping aan het Gardameer toen het noodweer losbarstte. Hun twee dochters (dertien en achttien jaar) waren veilig in de gamehal bij de receptie, Marion en Richard zochten dekking in de caravan.

"Wij hebben op ons bed onder dekens en kussens geschuild tegen de ijsballen die door het voor- en dakraam naar binnen vlogen. Het was doodeng", blikken ze samen terug. De caravan was zo beschadigd, dat ze daar niet meer in konden slapen.

"Na de storm hebben we buiten onder een afdak op stoelen gezeten om de nacht door te komen. Onze dochters konden, nadat we druk op het personeel hadden gezet, in de gamehal slapen. De camping heeft ons allemaal aan ons lot overgelaten."

"Mensen met baby's in de regen en onweer verbleven in het toiletgebouw of bij ons onder het afdak. Ze wilden het restaurant niet openmaken, terwijl daar genoeg plek was geweest om iedereen veilig de nacht door te laten brengen. Overal lagen mensen in slaapzakken op de grond of op stoelen te schuilen."

0:46 Afspelen knop Nederlandse vakantiegangers filmen zware hagelbui op tent bij Gardameer

'Bij garages hangen bordjes dat je er over vier weken terechtkunt'

De hagelbui bracht niet alleen forse schade toe aan de caravan, maar ook aan hun auto. In tegenstelling tot het gezin van José is het voor Marion, Richard en hun kinderen onmogelijk met eigen vervoer terug naar Nederland te gaan.

De voor- en achterruit van de auto, de zijspiegel en het glas van de koplampen zijn zwaar beschadigd. De kentekenplaat ligt er helemaal af. "En garages hebben bordjes dat je er pas over vier weken terechtkunt", zegt Marion. "Iedereen is op zoek naar ducttape. Dat kun je hier kopen voor 25 (!) euro per rol."

Op dit moment verblijft het gezin in een hotel dat ze zelf hebben geboekt. "Er was geen taxi te krijgen, dus hebben we fietsen gehuurd en daar koffers achter gebonden. De verzekering in Nederland stuurt je van het kastje naar de muur. We hebben uren in de wachtrij gestaan en nog steeds is er geen concrete hulp."

Marion en Richard weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn. Onduidelijk is wat er met de caravan en auto moet gebeuren. Hun dochters zijn met de trein naar Milaan gereisd en vliegen daarvandaan naar Nederland.

"Wij hopen nu op een vervangende auto waarmee we al onze spullen naar Nederland kunnen vervoeren. Het zal waarschijnlijk bij hoop blijven, want er zijn geen auto's. We zijn behoorlijk radeloos. Dit is een nachtmerrie."

De beschadigde auto van Marion en Richard. Foto: Marion en Richard