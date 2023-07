Ombudsman bekijkt rol grenswacht bij Griekse bootramp met honderden doden

De Europese ombudsman gaat onderzoek doen naar de rol van de Europese grenswacht bij de bootramp in Griekenland. Daarbij kwamen vorige maand mogelijk vijfhonderd vluchtelingen om het leven, onder wie veel kinderen.

"Alle betrokkenen bij de ramp moeten nadenken over hun verantwoordelijkheden", zegt ombudsman Emily O'Reilly. Zij doet onderzoek naar het beleid van Europese instellingen, en nu dus naar het handelen van de Europese grenswacht.

Nadat het schip was gekapseisd en gezonken, rees de vraag of de Griekse kustwacht genoeg heeft gedaan om de opvarenden te redden. De kustwacht wordt al langer beschuldigd van het hinderen of zelfs illegaal terugduwen van migranten.

Ook het optreden van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex moet volgens O'Reilly onder de loep worden genomen. Volgens haar wist die van de hachelijke toestand van het schip. De dienst zou de Griekse kustwacht hebben ingeschakeld en hulp hebben aangeboden. "Maar het is niet duidelijk wat Frontex nog meer had kunnen of moeten doen."

Frontex gaat ondertussen ook zelf na hoe de Griekse diensten met het schip zijn omgesprongen.

O'Reilly kijkt ook naar Tunesiëdeal

De ombudsman kijkt ook naar de migratiedeal die de EU met Tunesië heeft gesloten. Ze wil onder andere weten of de afspraken over grensbewaking niet in strijd zijn met de mensenrechten. De Tunesische president heeft autoritaire trekken en gaf al meermaals af op migranten.

De bootramp is een van de grootste drama's op de Middellandse Zee van de afgelopen tientallen jaren. Het precieze aantal slachtoffers is niet bekend, doordat niet duidelijk is hoeveel mensen aan boord waren. Op beelden is wel te zien dat het schip overvol zat.