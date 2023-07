Temperatuur oceaanwater bij Florida zo warm als jacuzzi: koraalriffen verbleken

Delen via E-mail

Het zeewater rond de Amerikaanse eilandengroep Florida Keys heeft deze week een recordtemperatuur van 38,44 graden bereikt. Daardoor voelt het water eerder aan als een jacuzzi dan als een oceaan. Het koraal aan de kust verbleekt hierdoor veel sneller dan verwacht.

Normaal gesproken is het zeewater rond de Florida Keys in deze tijd van het jaar tussen de 23 en 31 graden. Dat zegt het National Oceanic and Atmospheric Administration, een soort Amerikaanse KNMI.