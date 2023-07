'Verdwenen' Chinese buitenlandminister ontslagen na onverklaarbare afwezigheid

Qin Gang, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, is minder dan zeven maanden na zijn aanstelling plots ontslagen. Het ontslag voedt speculaties van de afgelopen weken. Qin is namelijk al een maand niet in het openbaar verschenen.

Qin was een belangrijke vertrouweling van president Xi Jinping binnen de Communistische Partij. Dinsdag werd hij als minister van Buitenlandse Zaken vervangen door partijveteraan Wang Yi. Er werd door de autoriteiten geen reden voor Qins vertrek gegeven.

De abrupte vervanging van een (zeker voor het Westen) belangrijke ministerpost is op zichzelf al opmerkelijk. Maar speculaties over het lot van Qin worden verder gevoed doordat hij al een maand niet meer in het openbaar is verschenen.

Op 25 juni werd de 57-jarige Qin voor het laatst in het openbaar gezien. Sinds zijn aanstelling in december 2022 groeide hij uit tot één van de bekendste gezichten in de Chinese regering. Vlak voor zijn laatste openbare verschijning een maand geleden had hij nog een ontmoeting met zijn Amerikaanse evenknie Antony Blinken.

Qin Gang ontmoet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken vlak voor zijn plotselinge verdwijning uit de publiciteit. Foto: AFP

Speculaties op Chinese sociale media

Het ontslag dinsdag lijkt de ontknoping van zijn wekenlange afwezigheid, maar veel vragen blijven onbeantwoord. Zeker omdat Peking zich stil houdt over de reden van Qins vertrek. Toen de bewindsman een maand geleden uit de publiciteit verdween, gaf de regering "gezondheidsredenen" als vage verklaring.

Het ontbreken van details leidde juist tot extra speculatie over het politieke lot van Qin, schrijft BBC News. Het gerucht ging dat de minister werd gestraft om politieke redenen, of vanwege een buitenechtelijke affaire. Toen Qin ook niet kwam opdagen bij een ontmoeting met de EU-buitenlandchef Josep Borell, leek het duidelijk dat er iets aan de hand was.

De situatie rondom Qin trok ook massaal de aandacht van Chinezen op internet. Op Chinese sociale media werd uitgebreid gespeculeerd over het lot van Qin. Opvallend genoeg werden deze speculaties niet gecensureerd door de overheid, iets wat doorgaans aan de lopende band gebeurt.