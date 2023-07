Nederlands bedrijf pompt 'tikkende tijdbom' in Jemen leeg: dit is waarom

Het Nederlandse bergingsbedrijf SMIT is voor de kust van Jemen bezig met het voorkomen van een milieuramp. De opdracht: meer dan een miljoen vaten olie uit een schip pompen dat langzaam vergaat. Dit moet je weten over de zaak die door de Verenigde Naties als "tikkende tijdbom" wordt gezien.

De operatie draait om het opslagschip FSO Safer. Het schip ligt voor de kust van Jemen in de Rode Zee.

De Safer ligt daar al sinds de jaren tachtig en wordt als olieopslag gebruikt. Zodoende is er ook flink wat olie aan boord: in totaal gaat het om 181 miljoen liter, of 1,1 miljoen olievaten.

Het schip was jarenlang een veilige opslagplek voor olie, maar die veiligheid is nu in het geding. Vanwege de onrust in Jemen is het schip al sinds 2015 niet meer onderhouden, waardoor het schip langzaam afbrokkelt.

Hierdoor wordt de kans steeds groter dat er iets met het schip gebeurt. Er kunnen volgens secretaris-generaal António Guterres van de VN bijvoorbeeld scheuren ontstaan. Ook kan de boel exploderen.

Foto: ANP

Guterres noemt de combinatie van veel olie in een aftakelend schip daarom "een tikkende tijdbom". Mocht er iets met het schip gebeuren, dan stroomt die olie de zee in. Dat kan tot een olieramp leiden die vier keer zo groot is als de Exxon Valdez in 1989. Met alle gevolgen van dien voor omliggende gemeenschappen en de natuur.

Als gevolg daarvan zouden havens gesloten moeten worden, waardoor voedsel- en brandstofleveringen voor miljoenen mensen in gevaar komen. Ook zouden volgens Guterres "hele vispopulaties omvallen, honderdduizenden banen verdwijnen en hele gemeenschappen blootgesteld worden aan giftige stoffen."

Vispopulaties zouden zo'n 25 jaar aangetast zijn als gevolg van zo'n olieramp. In totaal zou er 20 miljard dollar (18 miljard euro) nodig zijn om alles op te ruimen.

Een Nederlands bergingsbedrijf moet zo'n horrorscenario voorkomen. SMIT leidt een operatie die ervoor moet zorgen dat de olie uit het rammelende opslagschip naar een andere tanker wordt gepompt. Het laatstgenoemde schip, de Nautica, is hier speciaal voor aangekocht door de VN.

De klus duurt naar verwachting zo'n negentien dagen en heeft een stevig prijskaartje. De werkzaamheden kosten zo'n 130 miljoen euro. Nederland draagt z'n steentje bij en heeft 15 miljoen euro toegezegd.