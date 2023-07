In Jeruzalem is het nu rustig, maar dat is mogelijk stilte voor de storm

Het Israëlisch parlement stemde maandag in met omstreden juridische hervormingen die de macht van het hooggerechtshof inperkt. Maandenlang demonstreerden Israëliërs tegen deze plannen, toch nu is het relatief rustig. Maar de onvrede onder een groot deel van de bevolking blijft.

Een dag na de gevoelige stemming over juridische hervormingen in Israël is het stil in de straten van Jeruzalem. Dat is wel anders geweest de afgelopen maanden. Maandag nog zette de Israëlische politie waterkanonnen en traangas in om demonstranten weg te drijven die het gebouw van de Knesset (zoals het parlement heet) wilden blokkeren.

Daar werd gestemd over plannen van de radicaal-rechtse regering van premier Benjamin Netanyahu, die volgens critici de onafhankelijkheid van rechters aantast. De regering wil met de hervormingen zorgen dat de Knesset met een meerderheid de benoeming en besluiten van rechters van het hooggerechtshof kan tegenhouden.

Maandenlang waren de omstreden plannen reden voor honderdduizenden Israëliërs om de straat op te gaan. Maar nu dus niet. In Jeruzalem, waar zowel de Knesset als het hooggerechtshof huizen, zijn de sporen van de onrust van gisteren nog zichtbaar, maar voor de rest is het rustig in de stad, schrijft BBC News.

Demonstraties, stakingen en onrustig leger

Maar waarschijnlijk is de rust slechts stilte voor de storm. Allereerst is er nog altijd massale onvrede onder de Israëlische bevolking. Demonstranten kondigden aan dat ze niet bij de pakken neer zullen gaan zitten. Vakbonden kondigden massale stakingen aan. Nieuwe protesten lijken onvermijdelijk. Zij het niet vandaag, dan wel morgen.

Ook het leger oogt verdeeld en onrustig sinds het besluit van de Knesset. Duizenden reservisten hebben petities getekend waarin zij verklaren niet langer te zullen opdagen voor vrijwillige militaire dienst.

De Israëlische strijdkrachten zien steeds meer reservisten die hun dienst willen onderbreken uit protest tegen de regering van Netanyahu. Een woordvoerder meldde dinsdag dat het aantal verzoeken hiertoe is toegenomen.

De woordvoerder wilde geen cijfers noemen, maar benadrukte dat schade wordt toegebracht aan de paraatheid van het leger als reservisten zich voor langere tijd niet melden voor hun dienst.

Volg Israël Krijg een melding bij nieuwe berichten Blijf met meldingen op de hoogte

Oppositie liep weg tijdens stemming

Tienduizend reservisten hadden eerder zelf al aangekondigd niet meer te willen dienen als de wet zou worden aangenomen. Reservisten zijn een belangrijke versterking van het Israëlische beroepsleger.

Oppositieleider Yair Lapid had reservisten opgeroepen om hun dienst te weigeren zolang de strijd tegen de hervormingen doorgaat. De oppositie roert zich al langer vanwege de juridische hervormingen. De gehele oppositie liep gisteren tijdens de stemming weg toen duidelijk werd dat 64 parlementariërs van de coalitie voor stemden. De uitslag kwam daardoor uit op 64-0.

En tot slot krijgt de regering de wind van voren van trouwe bondgenoten. Vooral de reactie van de Verenigde Staten is belangrijk voor Jeruzalem. President Joe Biden zei vorige week via The New York Times tegen Netanyahu dat de premier de relatie met de VS op het spel zet, mocht hij zonder brede steun de hervormingen doorvoeren.

Hoewel de Israëlische regering op koers ligt om de omstreden plannen in de praktijk te brengen, is het waarschijnlijk nog niet gedaan met de chaos. De verdeeldheid in de Israëlische samenleving is dieper dan ooit en de regering zal alle zeilen bij moeten zetten om de komende weken zonder kleerscheuren door te komen.