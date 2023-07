Blusvliegtuig stort neer bij bestrijden Griekse bosbranden, inzittenden omgekomen

Delen via E-mail

Twee inzittenden van een blusvliegtuig zijn dinsdag omgekomen toen het toestel crashte op het Griekse eiland Evia. Op het eiland woeden hevige natuurbranden.

Het Griekse ministerie van Defensie heeft de dood van de twee inzittenden bevestigd. Het gaat om twee luchtmachtpiloten van 34 en 27 jaar oud. Beide piloten kwamen om "terwijl ze het leven en eigendommen van burgers, net als het milieu in ons land, probeerden te redden", zei defensieminister Nikos Dendias.

De twee piloten stortten dinsdagmiddag neer in een ravijn toen ze bezig waren met de bestrijding van natuurbranden op Evia. Dat gebeurde in de buurt van de plaats Karystos, op de zuidelijke uithoek van het eiland.

Op beelden van de Griekse omroep ERT is te zien dat het vliegtuig kort nadat het water had geloosd neerstort en in brand vliegt. Na de crash werd direct een reddingsoperatie gestart voor de twee piloten. Het ministerie van Defensie meldt dat de luchtmacht een rouwperiode van drie dagen heeft afgekondigd.