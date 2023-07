Hond van president Biden beet in half jaar zeven Witte Huis-werknemers

De hond van de Amerikaanse president Joe Biden heeft zeven werknemers van het Witte Huis gebeten. De Duitse herder Commander woont sinds een half jaar in Washington en vertoont agressief gedrag, schrijft de New York Post

In de afgelopen vier maanden zijn er zeven bijtincidenten geweest. Zo zou Commander een werknemer van de veiligheidsdienst in zijn rug hebben gebeten. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten en interne mails van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In totaal was de hond sinds zijn komst naar het Witte Huis in 2021 bij tien incidenten betrokken. Daarvoor zou hij ook al agressief gedrag hebben vertoond in Bidens thuiswoning in de staat Delaware. Volgens het Witte Huis krijgt Commander naar aanleiding van de incidenten extra training.