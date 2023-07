Doden bij noodweer Noord-Italië, Nederlandse auto's total loss door hagel

Delen via E-mail

Bij een zware storm in Noord-Italië zijn dinsdag twee mensen overleden. Daarnaast raakte een tiener zwaargewond. Het noodweer raakte ook Nederlandse vakantievierders, die massaal melding deden van stormschade. Meerdere auto's waren total loss door de hagel.

De dodelijke slachtoffers van de storm, die gepaard ging met zware hagel- en onweersbuien, vielen in de noordelijke provincies Monza en Brescia. Beide vrouwen kwamen onder een boom terecht die door de storm omviel.

Ook andere delen van Noord-Italië gingen gebukt onder de storm. Zo werden er in Milaan daken van de huizen gerukt en werden er honderden bomen uit de grond getrokken.

Nederlandse toeristen die in het noorden verblijven, hadden hier ook last van. Bij de Nederlandse alarmcentrales Eurocross, ANWB en SOS International kwamen "extreem veel" meldingen binnen over schade.