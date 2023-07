Al bijna een tiende van Rhodos in vlammen opgegaan door dagenlange branden

Delen via E-mail

De grote natuurbranden op het Griekse eiland Rhodos hebben al bijna een tiende van het eiland in vlammen op doen gaan. Op de achtste dag op rij zijn brandweerlieden bezig met het bestrijden van het vuur.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zei maandag in het parlement dat naar verwachting nog drie "moeilijke dagen" in het vooruitzicht liggen. Pas daarna neemt de temperatuur af. Voor woensdag worden in sommige delen van het land nog temperaturen tot 44 graden verwacht.