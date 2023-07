Vliegveld Palermo dicht wegens hevige bosbranden op Sicilië

Delen via E-mail

Het vliegveld van Palermo op Sicilië is vandaag tot zeker 11.00 uur gesloten wegens de bosbranden in de omgeving van de luchthaven. De branden op het Italiaanse eiland hebben maandag de heuvels rond de hoofdstad Palermo bereikt.

Luchthaven Falcone Borsellino twittert in de nacht van maandag op dinsdag dat het vliegveld genoodzaakt is te sluiten. Op foto's bij dat bericht is te zien dat de branden niet ver van het vliegveld woeden.