Meeste Nederlanders die uit Rhodos weg wilden vanwege bosbranden weer thuis

De meeste Nederlanders die weg wilden uit het door bosbranden getroffen Rhodos zijn weer terug in het land. In de nacht van maandag op dinsdag kwamen op Schiphol drie vliegtuigen aan vanuit het Griekse eiland, met aan boord ook geëvacueerde vakantiegangers.

Volgens Corendon en Sunweb zijn daarmee vrijwel alle mensen terug die met hun organisatie mee waren en naar huis wilden.

De Belgische Lara Geerardin kwam met haar man, twee jonge kinderen en ouders met de Corendon-vlucht aan op Schiphol. Op hun tweede vakantiedag in Kiotari moesten ze hun hotel verlaten wegens de bosbranden. "Het was zeer hectisch, zeker met twee kinderen. We moesten op eigen houtje weg en maar zien dat we ergens kwamen", vertelt ze.

De familie moest 3 kilometer lopen in de hitte. Ze kregen onderdak in een ander hotel, waar ze heel blij mee waren. Over Corendon zijn ze minder te spreken. "Ze waren moeilijk bereikbaar", vertelt Geerardin.

0:46 Afspelen knop Beelden vanuit ISS tonen omvang Griekse bosbranden

'De rookpluim werd steeds donkerder'

Het gezin zag de evacuatie wel aankomen. "'s Ochtends lag er as op de handdoeken op het terras en je rook het ook. We waren toch naar het strand gegaan, maar die rookpluim werd steeds donkerder." Daarop besloten ze alvast alles in te pakken.

"We hebben een beetje ons instinct gevolgd", zegt Geerardin. Na een melding op de telefoon moesten ze het hotel verlaten. "We waren graag gebleven. We hadden nog acht dagen."

Corendon vloog vanuit Rhodos de laatste circa honderd getroffen Nederlandse reizigers terug die met de organisatie op vakantie waren. Aan boord reisden ook vakantiegangers mee die met reisorganisatie Prijsvrij naar Rhodos waren.

Transavia-vlucht vanuit Lesbos maakte tussenstop

Een vlucht van Transavia maakte maandagavond vanuit Lesbos een tussenstop op Rhodos om enkele tientallen Nederlandse vakantiegangers van Sunweb op te halen. Volgens de reisorganisatie ging het om zo'n zeventig mensen. Ook TUI fly vloog maandagavond vanuit het Griekse eiland naar Schiphol.

Wegens de bosbranden op Rhodos zijn duizenden mensen geëvacueerd, onder wie vele tientallen Nederlanders.