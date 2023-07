Reisadvies voor drie Griekse eilanden aangescherpt vanwege hevige bosbranden

Delen via E-mail

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de drie Griekse eilanden Rhodos, Corfu en Evia aangescherpt van groen naar geel. Dit heeft te maken met de hevige bosbranden in de verschillende gebieden, is te lezen op de website van het ministerie.

Vanwege de bosbranden zijn duizenden mensen, onder wie tientallen Nederlanders, geëvacueerd. Daarop besloten diverse reisorganisaties in elk geval zondag en maandag geen nieuwe reizigers naar het Griekse eiland te brengen.

Volgens een woordvoerder van Sunweb gaan de vakanties naar het noorden van het eiland door, maar naar het zuiden nog niet. "Hier volgen we te allen tijde het advies van de autoriteiten", laat hij weten. Bij Sunweb moesten zo'n 250 reizigers, onder wie honderd Nederlanders, hun accommodatie verlaten.

Corendon hervat waarschijnlijk vanaf zondag de vakanties naar het zuiden, zegt een woordvoerder. "We nemen contact op met deze gasten en proberen ze om te boeken, gratis annuleren mag ook."

TUI wacht iets langer met het hervatten van de reizen naar Rhodos. "De situatie ter plaatse wordt nauwgezet gemonitord", zegt een woordvoerder. "De vluchten blijven wel op de geplande data gaan om de reizigers ter plaatse op te halen en terug naar Nederland te brengen." TUI heeft dertien mensen naar Rhodos gestuurd om de reisleiding te ondersteunen en te helpen met omboeken of een vlucht naar huis te regelen.

De meeste vakantiegangers van TUI zitten in het noorden, waar de hotels open zijn. "De lokale autoriteiten zijn nog volop bezig om geëvacueerde reizigers te herplaatsen", aldus de woordvoerder. "De water- en elektriciteitsvoorziening zijn redelijk onstabiel op het eiland en een aantal wegen is afgesloten, want de bosbranden zijn nog niet gedoofd."