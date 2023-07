Griekenland 'in oorlog' met bosbranden na grootste evacuatie ooit: dit weten we nu

Duizenden mensen zijn geëvacueerd vanwege natuurbranden in Griekenland. Toeristen overnachtten in sporthallen, scholen en op het vliegveld, wachtend op een vliegtuig terug naar huis. Ondertussen woeden de branden verder en blijft het de komende dagen heet. Dit weten we nu.

Griekenland heeft op dit moment te maken met 82 bosbranden op verschillende plekken in het land, schrijft The Guardian. Een groot deel daarvan ontstond op zondag, de warmste zomerdag tot nu toe. Op verschillende plekken zijn mensen geëvacueerd. Volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis is Griekenland "in oorlog" met de bosbranden.

De Griekse regering sprak van de grootste evacuatie ooit nadat ruim 19.000 mensen hun huizen en hotels moesten verlaten op Rhodos. Het eiland wordt sinds woensdag geteisterd door bosbranden die vanuit de bergen de zuidoostkust bedreigen.

"We zijn op de zevende dag van de brand en deze is nog niet onder controle", zei de plaatsvervangend burgemeester van Rhodos, Konstantinos Taraslias, tegen de publieke omroep ERT.

Op Corfu zijn bijna 2.500 mensen geëvacueerd, uit zeker twaalf plaatsen. Bewoners en toeristen zijn daar onder meer opgevangen in het Agios Markos-stadion en in een theater. Ook op Evia vinden evacuaties plaats. Het noorden van dat eiland werd in augustus 2021 verwoest door natuurbranden.

Toeristen moesten halsoverkop hun hotel verlaten en overnachtten in sporthallen, scholen en op het vliegveld, wachtend op een vliegtuig terug naar huis. Nederlandse toeristen op Rhodos ontvingen op zaterdag een NL-Alert.

Meerdere Nederlandse toeristen lieten weten dat de evacuatie chaotisch verliep en dat reisorganisaties onbereikbaar waren. "Uiteindelijk zijn we met een easyJet-bus naar Lindos gereden", vertelde Christian Schaap zondag aan NU.nl.

"Daar hadden we geluk mee, want eerst zagen we halflege easyJet-bussen langsrijden die geen mensen wilden oppikken die niet bij hen hoorden."

Geëvacueerde mensen worden zondag opgevangen in een sporthal in Venetokleio vanwege de bosbranden op het eiland Rhodos. Foto: Getty Images

De Britse en Ierse tak van reisorganisatie TUI vlogen in de nacht van zondag op maandag gestrande toeristen van Rhodos naar Engeland. Volgens de onderneming zijn er plannen om alle gestrande mensen zo snel mogelijk terug te halen. Ook de Duitse afdeling zet vluchten in om reizigers terug te brengen naar Duitsland.

Eerder liet TUI al weten dat de meesten van de circa vijftig geëvacueerde Nederlanders hun vakantie daar willen voortzetten. TUI heeft hotelkamers voor ze geregeld in veilige gebieden van het eiland. Die zijn beschikbaar nu er ook toeristen zijn die niet die kant opgaan.



Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders er nu nog op Rhodos zijn. Corendon brengt maandagavond de laatste circa honderd getroffen Nederlandse reizigers terug naar Nederland. Veertig anderen zijn zondag al naar huis gebracht met vluchten die een tussenlanding maakten op het Griekse eiland.

In het noorden van Corfu zijn geëvacueerde Nederlandse vakantiegangers die met Corendon reizen inmiddels weer terug in hun hotel. Volgens een woordvoerder van de reisorganisatie worden de hotels waarin ze verblijven niet langer door vuur bedreigd.

Volgens Theofanis Skembris, locoburgemeester van Noord-Corfu, zijn de meeste branden daar onder controle. Hij gelooft dat "alles snel voorbij zal zijn", zei Skembris maandagochtend tegen BBC.

Volgens de autoriteiten op Corfu zijn de branden daar aangestoken. "Ze halen hier plezier uit de pijn van andere mensen", zei Chariton Koutscouris, plaatsvervangend burgemeester van toerisme en bouw tegen BBC.

Volgens Koutscouris waren ambtenaren vrijdag door een brandweercommandant gewaarschuwd dat iemand die vorige week twee branden stichtte, er nog een zou aansteken. "Hij had gelijk", zei Koutscouris. Over de oorzaak van de branden op Rhodos is nog niets bekend.

Turkije, Kroatië en Egypte hebben blusvliegtuigen gestuurd om Griekenland te helpen. Acht vliegtuigen - waarvan twee uit Turkije en één vanuit Kroatië - bestrijden de brand bij het dorp Asklipeio in Rhodos, zei brandweerwoordvoerder Vasilis Varthakogiannis tegen BBC. Ook komen er drie helikopters uit Egypte.



Vorige week stuurde Frankrijk en Italië elk twee blusvliegtuigen en brandweerlieden, nadat Griekenland dinsdag het zogeheten EU-mechanisme voor civiele bescherming had geactiveerd. Daar kunnen landen hulp van andere Europese landen vragen als ze vrezen dat een noodsituatie uit de hand loopt. Als reactie daarop sturen onder meer Polen, Roemenië en Slowakije ook brandweerteams, bestaande uit 220 brandweerlieden en 65 brandweerwagens.



De Nederlandse brandweer stuurt geen hulp naar Griekenland. Volgens Edwin Kok, coördinator van de Taskforce Natuurbranden, heeft de brandweer daar nog niet de juiste expertise, ervaring en capaciteit voor.

Griekenland wordt tijdens de zomermaanden vaker getroffen door bosbranden, maar door de extreme hittegolven van afgelopen tijd nemen de risico's toe. Door de hitte neemt de droogte toe en dat zorgt voor een perfecte voedingsbodem voor natuurbranden. Daarnaast staat er op veel plekken een stevige wind, die de branden aanwakkert.