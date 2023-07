Betogers blokkeren Israëlisch parlement vlak voor stemming over omstreden wet

Delen via E-mail

Betogers proberen maandagochtend de ingang van het Israëlische parlementsgebouw te blokkeren. Daar wordt vandaag gestemd over het omstreden wetsontwerp waarmee de belangrijkste rechters in het land minder invloed krijgen.

Op beelden is te zien hoe honderden demonstranten zich voor het parlementsgebouw in Jeruzalem hebben verzameld. De politie probeert ze onder meer met een waterkanon weg te jagen. Volgens persbureau Reuters zijn er al zes mensen opgepakt.

Op dit moment wordt er in het parlement gestemd over het wetsontwerp van premier Benjamin Netanyahu. In dat plan staat onder meer dat de benoeming van alle rechters moet worden goedgekeurd door het Israëlische parlement. Het hooggerechtshof zou te vaak ingrijpen bij wetsvoorstellen van de regering. Volgens voorstanders "herstelt" de wet de balans tussen rechtspraak en de regering.