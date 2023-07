Israëlisch parlement stemt in met omstreden wet die macht rechters beperkt

Delen via E-mail

Het Israëlische parlement heeft maandag voor een omstreden juridische hervorming van premier Benjamin Netanyahu gestemd. De wet vermindert de invloed van rechters op politieke beslissingen.

De stemming draaide om het zogeheten redelijkheidsbeginsel. Rechters in Israël kunnen volgens de huidige wet de regering terugfluiten als haar beleid 'onredelijk' is. Daar is bijvoorbeeld sprake van wanneer een wetsvoorstel bepaalde burgerrechten schendt.