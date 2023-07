Ook evacuaties op Griekse eilanden Corfu en Evia vanwege bosbranden

Delen via E-mail

Na Rhodos zijn er nu ook grote bosbranden uitgebroken op de Griekse eilanden Corfu en Evia. Op beide eilanden zijn mensen uit dorpen geëvacueerd.

Op Corfu zijn toeristen en inwoners van twaalf plaatsen geëvacueerd, waaronder Santa, Megoulas, Porta en Palia Perithia, meldt persbureau ANA. Op Evia, een eiland in de Egeïsche Zee voor de oostkust van het Griekse vasteland, zijn vijf dorpen ontruimd. Daar woedt een bosbrand die wordt aangewakkerd door de sterke wind.

Zondag brak op het noordelijke deel van Corfu brand uit. Corfu is het meest noordelijk gelegen eiland in de Ionische Zee. Volgens lokale media heeft het vuur de eerste huizen in het dorp Megoulas al bereikt.