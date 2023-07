Eerste reizigers op weg van Rhodos naar Nederland wegens bosbranden

De bosbranden op het Griekse eiland Rhodos zijn nog altijd niet ten einde. Zondagavond zijn de eerste reizigers onderweg naar Nederland. Nog duizenden toeristen wachten af of zij naar huis kunnen of elders onderdak krijgen.

"We brengen nu in kaart wie waar zit", zegt ze. "Maar het sentiment is vooralsnog niet dat mensen zo snel mogelijk terug willen naar Nederland." Een deel van de vijftig reizigers keerde zondagavond terug, maar dat is omdat hun vakantie is afgelopen. "Voor de overige zijn we hotelkamers aan het regelen."