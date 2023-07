Israëlisch parlement stemt over juridische hervormingen: zo zit het in elkaar

Al zeven maanden demonstreren Israëliërs massaal tegen de juridische hervormingen die de extreemrechtse overheid van premier Benjamin Netanyahu wil doorvoeren. Vlak voor een belangrijke stemming op maandag hebben de protesten een hoogtepunt bereikt. Wat is er aan de hand?

De hervormingen die de rechtse coalitie wil doorvoeren, gaan over het beperken van de invloed van het Israëlische hooggerechtshof. Zo zou onder meer de benoeming van alle rechters goedgekeurd moeten worden door de Knesset, het Israëlische parlement.

Voorstanders claimen dat de hervormingen de balans tussen de rechtspraak en het parlement zullen herstellen. Het hooggerechtshof grijpt volgens hen te vaak in bij wetsvoorstellen van de regering.

Tegenstanders zeggen dat de hervormingen de onafhankelijkheid van de rechtspraak aantasten en de democratie ondermijnen. Zij wijzen er ook op dat Israël geen grondwet heeft, waardoor het hooggerechtshof een belangrijk orgaan is voor de bescherming van burgerrechten en de rechtsstaat.

De aangekondigde veranderingen leiden tot flinke protesten. Sinds het begin van de demonstraties tegen de hervormingen gingen er niet zoveel mensen de straat op als de afgelopen dagen. Dinsdag begon een protestmars met zo'n 40.000 deelnemers. Zaterdagavond eindigde die bij het parlement in Jeruzalem, waar de demonstranten tentjes hebben opgezet. Ze zeggen niet weg te gaan totdat de hervormingsplannen van de baan zijn. In Tel Aviv kwamen zaterdag naar schatting 170.000 betogers samen, in Jeruzalem in totaal 85.000.

Demonstranten hebben tenten opgezet voor de Knesset, het Israëlische parlement, en zeggen niet weg te gaan voordat de hervormingen een halt worden toegeroepen. Foto: Getty Images

Ook kondigden honderden reservisten in een open brief aan niet meer beschikbaar te zijn als de hervormingen worden doorgevoerd. Een aantal hooggeplaatste functionarissen binnen de veiligheidsdiensten waarschuwden dat dit de nationale veiligheid in gevaar brengt. Het leger is een belangrijk onderdeel van de Israëlische staat. Alle Israëliërs die voldoen aan de voorwaarden moeten vanaf hun achttiende in dienstplicht. Iedereen onder de veertig die zijn dienstplicht heeft voltooid, kan als reservist worden opgeroepen.

De protesten bereiken een hoogtepunt omdat maandag een belangrijke stemming in de Knesset plaatsvindt. Het debat daarover is zondag al begonnen en gaat over een cruciaal onderdeel van de hervormingen. Rechters in Israël kunnen nu nog een streep zetten door plannen van de regering op basis van 'onredelijkheid' (bijvoorbeeld wanneer een voorstel bepaalde burgerrechten schendt). De rechtse regering van Netanyahu wil dat recht drastisch inperken.

Er moeten in totaal drie stemrondes plaatsvinden voordat dit wetsontwerp doorgevoerd kan worden. De eerste vond op 10 juli plaats en toen stemden 64 van de 120 zetels in de Knesset voor. De tweede en derde stemrondes beginnen op zondag en naar verwachting zal het wetsontwerp maandag, vlak voor het zomerreces van de Knesset, definitief worden aangenomen.

Netanyahu mist het debat in de Knesset. Hij kondigde in de nacht van zaterdag op zondag plots aan dat hij geopereerd moest worden. De Israëlische premier kreeg een pacemaker. Vorig weekend werd hij ook al opgenomen in het ziekenhuis, naar eigen zeggen wegens uitdroging. Netanyahu kan maandag het ziekenhuis weer verlaten en gaat ook weer aan het werk. Hij kan maandag dus wel bij de stemming over het wetsontwerp zijn.

Ondertussen blijft Israël diep verdeeld over de hervormingen die de rechtse coalitie wil doorvoeren. "We maken ons zorgen, we zijn bang, we zijn boos", zegt een demonstrant bij de Knesset tegen persbureau Reuters. "We zijn boos dat er mensen zijn die dit land willen veranderen, die de democratie willen inperken."