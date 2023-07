Wind bemoeilijkt blussen bosbranden Rhodos, vluchten naar eiland geschrapt

Harde wind dreigt de bestrijding van de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos te bemoeilijken. Volgens de brandweer wordt de wind zondag "intenser", wat de vuurzeeën kan aanwakkeren. Verschillende Nederlandse reisorganisaties vliegen de komende dagen niet naar het eiland.

De branden zorgden zaterdag voor de grootste brandevacuatie ooit in het land, meldt de Griekse politie.

Een Griekse regeringsfunctionaris zei zondag tegen Reuters dat tot nu toe zo'n negentienduizend toeristen en inwoners, onder wie Nederlanders, geëvacueerd zijn. Het Griekse ministerie van Civiele Bescherming kon dat aantal niet bevestigen.

Eerder werd gesproken van 30.000 mensen. Ruim tweeduizend mensen werden al eerder per boot vanaf het strand in veiligheid gebracht.

Evacués hebben de nacht doorgebracht in onder meer hotels, sportlocaties en scholen. Volgens viceburgemeester Thanasis Virinis van Rhodos gaat het om tussen de vier- en vijfduizend mensen. "Zij hebben eten, water en medische hulp gekregen", meldt de brandweer.

Die meldt ook dat het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken buitenlanders helpt die het land willen verlaten via de luchthaven van Rhodos.

TUI, Corendon en Sunweb vliegen komende dagen niet naar eiland

Corendon en TUI vliegen tot en met dinsdag niet meer naar het eiland, melden de reisorganisaties zondag. Sunweb schrapt vluchten tot en met maandag.

Op dit moment heeft TUI Nederland zo'n vijftig reizigers op Rhodos die geëvacueerd zijn, meldt de organisatie. "We staan met hen in contact om hun situatie in kaart te brengen. We inventariseren de mogelijkheden om hen naar Nederland te brengen."

Het bedrijf heeft reizigers die tot en met dinsdag naar Rhodos zouden vertrekken geïnformeerd dat hun reis is geannuleerd. "We doen ons uiterste best voor hen een alternatief te vinden."

Sunweb heeft op dit moment zo'n 250 reizigers op Rhodos die geëvacueerd zijn, onder wie honderd Nederlanders, meldt de reisorganisatie. "Zij zijn ondergebracht in hotels in het noorden van het eiland, en kunnen vanavond mee op een vlucht naar Amsterdam", zegt een woordvoerder.

Kiezen tussen blijven of naar huis gaan

De vakantiegangers die via Sunweb op het eiland zijn kunnen nu kiezen of ze hun vakantie voortzetten op Rhodos of dat ze naar huis gaan.

Zondagavond gaat er een vlucht naar Amsterdam waar plek is voor ongeveer honderd mensen, zegt de woordvoerder. "Morgen wordt er nog een extra vlucht geregeld."

Tweehonderd geëvacueerde Nederlanders die via Corendon op het eiland zijn, worden ook teruggehaald naar Nederland. "Dat willen we doen met vluchten afkomstig uit Griekse en Turkse plaatsen die tussenstops maken op Rhodos", zegt een woordvoerder.

Branden woeden al zes dagen en kunnen nog dagen duren

De brandweer is al zes dagen bezig met het bestrijden van de branden. De autoriteiten waarschuwen dat het nog dagen kan duren voordat ze zijn geblust. De branden woeden nu rond de badplaats Kiotari, bij het dorp Apollona en in de buurt van de Gadouradam, meldt nieuwssite Protothema.

De Griekse site schrijft dat zondagochtend 266 brandweerlieden de vlammen aan het bestrijden waren. Dat deden ze met 49 voertuigen, tien blusvliegtuigen en vijf blushelikopters. Later wordt versterking verwacht van nog eens zestig brandweerlieden en tien voertuigen.

De branden leken donderdag onder controle, maar door de harde wind breidden ze zich zaterdag uit naar dorpen waar veel toeristen zijn. In de nacht van zaterdag op zondag waren meer dan tweehonderd brandweerlieden aan het werk om de branden te bestrijden.

Rhodos is een van de populairste vakantiebestemmingen in Griekenland, dat momenteel te maken heeft met een lange hittegolf die gepaard gaat met zeer hoge temperaturen. Het toeristenseizoen is er momenteel in volle gang. Het eiland in het zuidoosten van de Egeïsche Zee telt ruim 100.000 inwoners en trok vorig jaar zo'n 2,5 miljoen toeristen.