Harde wind dreigt bestrijding bosbranden op Rhodos nog moeilijker te maken

Harde wind dreigt de bestrijding van de bosbranden op het Griekse eiland Rhodos te bemoeilijken. Volgens de brandweer wordt de wind in de loop van zondag "intenser", wat de vuurzeeën kan aanwakkeren.

Eerder werd gesproken van 30.000 mensen. Ruim tweeduizend mensen werden al eerder per boot vanaf het strand in veiligheid gebracht.

Rhodos is een van de populairste vakantiebestemmingen in Griekenland, dat momenteel te maken heeft met een lange hittegolf die gepaard gaat met zeer hoge temperaturen. Het toeristenseizoen is er momenteel in volle gang. Het eiland in het zuidoosten van de Egeïsche Zee telt ruim 100.000 inwoners en trok vorig jaar zo'n 2,5 miljoen toeristen.