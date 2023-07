Nederlanders op Rhodos belanden in chaos: 'Zijn door politieblokkade gereden'

De steeds groter wordende natuurbrand op het Griekse eiland Rhodos leidt tot flinke problemen. Inmiddels zijn duizenden mensen geëvacueerd, onder wie ook Nederlandse vakantievierders. NU.nl sprak een aantal van hen over de situatie daar.

Dit is er aan de hand op Rhodos Op het Griekse eiland Rhodos zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Onder de geëvacueerden zijn ook Nederlandse toeristen.

Ruim tweeduizend bewoners en toeristen zijn zaterdag ten noorden van de plaats Kiotari over zee geëvacueerd.

Tot zondagochtend zijn in totaal vier- tot vijfduizend mensen ondergebracht op verschillende locaties.

Een overheidsfunctionaris zei Reuters dat tot zondagochtend in totaal negentienduizend mensen hun huis of hotel hebben verlaten. Het Griekse ministerie van Civiele Bescherming kon dat aantal niet bevestigen. Wel was zaterdag de verwachting dat enkele tienduizenden mensen van het eiland geëvacueerd moesten worden.

In dertien Griekse gebieden geldt nu code rood.

Christian Schaap, reisde naar Rhodos met vrouw en kind

"Eerst merkten we niks van de brand, maar dat veranderde vrijdag. Ons hotel in Lardos kwam toen volledig in de rook te zitten. Zaterdagochtend was die rook weg en gingen we weer naar het zwembad, tot we een NL-Alert kregen over een eventuele evacuatie."

"Wij zijn toen op de bergen gaan letten waar de brand achter zat. Toen zeiden we: als het vuur daaroverheen komt, dan rennen we. In het hotel zeiden ze nog niets over eventueel gevaar en was er een soort mañana, mañana-houding. Tegelijkertijd zagen we ze wel de brandslang uitrollen."

We zijn door een politieblokkade gereden.

Valerie Rab

"Toen we het vuur over de berg zagen komen, pakten we onze spullen. Ineens ging het evacuatiealarm af. Het hotel heeft toen alle gasten op straat gegooid en zei: 'Ga maar naar rechts en je zoekt het maar uit.' Mensen zijn langs de straten gaan rennen. Uiteindelijk zijn we met een easyJet-bus naar Lindos gereden. Daar hadden we geluk mee, want eerst zagen we halflege easyJet-bussen langsrijden die geen mensen wilden oppikken die niet bij hen hoorden."

"Uiteindelijk kwamen we afgelopen nacht in een hotel in Lindos terecht, tot er opnieuw een NL-Alert binnenkwam. Deze evacuatie verliep veel beter. Toen zijn we naar een school in Rhodos-stad gebracht. Die school had niks: geen water, geen eten, dus mensen werden boos. Uiteindelijk zijn wij vertrokken en hebben we de nacht op het strand doorgebracht. We zitten nu in een hotel vlak bij de stad en hopen dat we donderdag kunnen terugvliegen."

0:53 Afspelen knop Vliegtuigpassagier filmt bosbranden op Rhodos

Valerie Rab uit Oosterwolde, reisde met een vriendin naar Rhodos

"Toen we woensdag aankwamen, hoorden we dat er vuur in de buurt was, maar daar hoefden we ons geen zorgen over te maken. Dat was heel ver weg. Wel hadden we al flink wat last van rook in ons hotel in Lindos. Ook in de dagen erna viel het mee: we roken brandlucht en zagen vliegtuigen water uit de zee scheppen, maar nog geen paniek."

"Dat veranderde zaterdag (gisteren, red.). We huurden die dag een auto en zagen al rookpluimen boven de bergen. Toen wisten we nog steeds niet veel en dachten we: het valt wel mee. Tot er op de terugweg wegen werden afgezet door de politie. We konden toen geen kant op en raakten even in paniek. Uiteindelijk zijn er toen mensen door de politieblokkade gereden. Wij zijn daar toen ook doorheen gegaan."

We zagen andere toeristen flauwvallen.

Senna Prins

"Bij het hotel zeiden ze dat er nog niks aan de hand was, al viel de as toen als sneeuwvlokken uit de lucht. Rond middernacht kregen we een eerste melding van een evacuatie, maar die moesten we van het hotel negeren. We zijn toen weer gaan slapen, tot het brandalarm om 3.00 uur afging. Toen is het hotel ontruimd."

"Uiteindelijk zijn we in een school in Rhodos-stad gedropt. Daar was, op rotte appels na, niets te eten of drinken. Bij toeval zagen we toen een lokale bus die naar het vliegveld ging. Die hebben we gepakt en daar zitten we nu. Het is er nu ontzettend druk. Wij vliegen vanavond als het goed is om 21.00 uur naar huis."

Valerie Rab en vriendin Janine vanaf het drukke vliegveld van Rhodos. Foto: Valerie Rab

Senna Prins uit regio Haarlem, reisde met vriendin naar Rhodos

"Wij kregen de omvang van het probleem zaterdag pas echt door toen we helikopters en vliegtuigen water uit de zee zagen halen. We zijn toen naar het hotel gerend waar het brandalarm al loeide. Niemand kon ons daar helpen."

"Uiteindelijk zijn we toen de straat opgegaan en werden door de Griekse autoriteiten een pad opgestuurd. Dat pad moesten we toen ruim 10 kilometer lang volgen in de hitte en met twee zware koffers. We zagen andere toeristen flauwvallen tijdens die tocht. Bij een tankstation hebben we nog wat water en eten kunnen kopen."

"We hebben toen een uur of vier langs de weg gezeten, voordat we om 5.00 uur vanochtend naar een ander resort werden gebracht. Onze reisleider nam huilend op en zei dat we een taxi naar het vliegveld moesten nemen. Dat kon door de vuurzee alleen niet. Onze reismaatschappij Corendon was onbereikbaar en nergens te bekennen. Ze hebben ons compleet aan ons lot overgelaten."

"We zijn vanochtend alsnog op het vliegveld terechtgekomen, toen een bus van een Franse reismaatschappij bij het resort aankwam. We hebben in ons beste Frans net gedaan alsof we bij hen hoorden. Op het vliegveld hebben we toen onze ouders geappt, die vanuit Nederland een vliegticket konden kopen. We vertrekken dus hopelijk vanavond."

Reactie Corendon "De infrastructuur op Rhodos is erg aangetast en dat maakt de communicatie lastig. Contact krijgen met de klantenservice is moeilijk op het moment. Als het klanten niet lukt contact te leggen met de reisleiding, dan moeten ze contact opnemen met hoofdkantoor."