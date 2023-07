'Explosieve mix' leidt tot code rood voor bosbranden in dertien Griekse gebieden

De kans op bosbranden in Griekenland is zondag nog een stuk groter dan de afgelopen dagen. Voor dertien gebieden is code rood uitgegeven, volgens Griekse autoriteiten een recordaantal. Zaterdag moesten al duizenden mensen geëvacueerd worden van Rhodos vanwege de branden.

De waarschuwing staat voor 'onderneem actie'. Dat is vergelijkbaar met het weeralarm in Nederland.

De gebieden waarin het brandgevaar het grootst is, zijn vooral te vinden in het zuiden en zuidoosten van Griekenland. Ook voor Rhodos geldt code rood.

Volgens de brandweer is het niet eerder voorgekomen dat er in dertien regio's code rood geldt. "De situatie is explosief; de geringste vonk kan tot vernietiging leiden", zegt een woordvoerder tegen de Griekse nieuwszender Open TV.

Drie hotels afgebrand op Rhodos

Het brandgevaar is groot vanwege een combinatie van een extreem droge grond, hoge temperaturen en een harde wind. "De situatie lijkt op die in Frankrijk en Italië vorig jaar, of Canada dit jaar", zegt de woordvoerder.

Zaterdag bleek op het Griekse eiland Rhodos al dat een bosbrand zich snel kan verspreiden. Daar werden zo'n 2.500 mensen geëvacueerd vanwege de steeds groter wordende vuurzee. Drie hotels vlogen in brand.

Naar verwachting moeten enkele tienduizenden mensen van het eiland geëvacueerd worden.