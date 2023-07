Israëlische premier Netanyahu opnieuw in ziekenhuis en krijgt pacemaker

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu krijgt in de nacht van zaterdag op zondag een pacemaker. Dat maakt hij zelf bekend in een video. "Ik voel me goed, maar moet naar mijn dokters luisteren."

Vorig weekend werd de Israëlische premier ook al opgenomen in het ziekenhuis. In zijn residentie in de kustplaats Caesarea, zo'n 30 kilometer ten noorden van Tel Aviv, was hij onwel geworden.

Toen werd er gezegd dat er uit eerste tests niets afwijkends was gebleken. Dat Netanyahu onwel was geworden, werd toegeschreven aan uitdroging. Israël had met temperaturen van boven de 30 graden te maken.

Op beelden van de Israëlische televisie was een goedgezinde Netanyahu te zien die opriep de zon te mijden en genoeg water te drinken.

Nu blijkt dat Netanyahu vorige week een "bewakingsapparaat" heeft gekregen. "Dat apparaat piepte vanavond en gaf aan dat ik een pacemaker moet krijgen en dat dat vanavond al moet gebeuren. Ik voel me goed, maar ik moet naar mijn dokters luisteren", aldus de premier.

Een pacemaker is een apparaatje dat in het hart wordt aangebracht om de hartslag te reguleren.