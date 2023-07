Elf doden nadat dronken man molotovcocktail bij Mexicaanse bar naar binnen gooit

In het noorden van Mexico zijn elf mensen om het leven gekomen door brandstichting in een bar. Een man die eerder in de nacht van vrijdag op zaterdag was weggestuurd uit de bar, gooide een molotovcocktail naar binnen, meldt persbureau Reuters.

Volgens de voorlopige bevindingen van de lokale autoriteiten was de jonge man heel dronken. Hij was een paar uur eerder de bar in de stad San Luis Colorado uitgestuurd omdat hij vrouwelijke bargasten lastigviel.

Vroeg op zaterdagochtend kwam hij terug en gooide een soort molotovcocktail naar de deur van de bar. Daardoor ontstond een vuurzee. Dat blijkt uit een verklaring van de openbaar aanklager.

Vier van de elf dodelijke slachtoffers zijn vrouwen. Vier mensen raakten gewond. Zij zijn in een Amerikaans ziekenhuis behandeld. De stad San Luis Colorado ligt vlakbij de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten.