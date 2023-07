Ophef op Mallorca omdat mogelijk Nederlandse toerist op slapende man poept

Op het Spaanse eiland Mallorca is veel ophef ontstaan over een actie van een vermoedelijk Nederlandse toerist. In een filmpje dat rondgaat op sociale media is te zien dat een man op een slapende man poept.

Er staan Nederlandse teksten als "Dit is het ziekste dat ik ooit heb meegemaakt" bij de video. Spaanse media als Ultima Hora gaan er daarom van uit dat de dader een Nederlandse toerist is. Wie de dader precies is en of hij is opgepakt, is nog onduidelijk.

Het filmpje leidt tot grote woede op Mallorca. Voor bewoners die al langer last hebben van dronken toeristen op het eiland zou het filmpje de druppel zijn.

"Het zijn de gevolgen van het beruchte Nederlandse toerisme", beklaagt de vicepresident van een lokaal buurtcomité zich. Volgens hem wordt de overlast steeds erger. "Ze zijn dronken, gedrogeerd, brutaal en agressief."

Nederlanders die zelf op Mallorca wonen, zeggen dat het filmpje het hele eiland overgaat en Nederland een slechte naam bezorgt. "Het is echt walgelijk, dieptriest", zegt de Nederlandse hotelmanager Saskia Schwan tegen het AD.