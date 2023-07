Komt Amerikaanse soldaat ooit Noord-Korea uit? 'Moeten kalm communiceren'

Na de verbazing over de actie van Travis King, zijn er nu vooral zorgen. Want wat staat de Amerikaanse soldaat te wachten nadat hij deze week Noord-Korea inrende? "Mogelijk gebruikt Noord-Korea hem als pion in onderhandelingen met de VS."

Samen met een groep toeristen bezocht Travis King afgelopen dinsdag Panmunjom, een dorp op de grens van Noord- en Zuid-Korea. Plots zette de 23-jarige soldaat het op een lopen naar Noord-Korea. Sindsdien is er niks meer van hem vernomen.

De soldaat zat sinds 2021 in het leger. Op 10 juli werd King vrijgelaten nadat hij ongeveer twee maanden in een Zuid-Koreaanse gevangenis had gezeten. King zou volgens persbureau AP een man hebben mishandeld en een politiewagen hebben beschadigd.

De Verenigde Staten proberen sindsdien contact te krijgen met Pyongyang, maar de Noord-Koreanen lijken vooralsnog geen gehoor te geven. Niek gek, want de banden tussen beide landen zijn flink verstoord. Zo is de VS erg kritisch op Noord-Korea omdat het werkt aan de bouw van nucleaire wapens en geregeld raketlanceringen uitvoert.

Niet de eerste Amerikaan vast in Noord-Korea

"De Noord-Koreanen hebben op dit moment geen interesse getoond in een dialoog met ons", legt Thomas Hubbard uit aan persbureau Reuters. De gepensioneerde Amerikaanse ambassadeur reisde in 1994 zelf naar Pyongyang om een andere Amerikaan terug te halen.



Toen ging het om Bobby Hall, een helikopterpiloot die op trainingsmissie was. Volgens een reconstructie van The New York Times vlogen Hall en zijn copiloot zonder dat ze het beseften Noord-Korea in. De helikopter werd neergeschoten, daarbij kwam Hall's copiloot om het leven. Hall zelf werd gevangen genomen maar kwam na onderhandelingen weer vrij.

"Dat was een heel andere tijd", vertelt Hubbard. "De Noord-Koreanen zagen dat ze belang hadden bij de relatie met de Verenigde Staten." Nu liggen de kaarten anders, en dat is mogelijk slecht nieuws voor Travis King.

2:21 Afspelen knop Ooggetuige vertelt hoe overloper naar Noord-Korea ging: dit weten we

Travis King kan ingezet worden voor propaganda

Want om te kunnen onderhandelen, moet je allereerst contact kunnen opnemen met Noord-Korea. Maar directe lijnen met Pyongyang zijn er dus niet. Volgens Reuters is er via een hotline van de Verenigde Naties en een VN-vertegenwoordiger geprobeerd contact te leggen, maar dat leverde tot zover bekend niets op.

Door de oplopende spanningen met de VS kan Noord-Korea Travis King ook gebruiken als wisselgeld in onderhandelingen. "Hij kan gebruikt worden om Washington onder druk te zetten en consessies te doen", zegt Noord-Korea onderzoeker Yang Moo-jin tegen persbureau AP. "Zo kan Noord-Korea eisen dat Amerika haar militaire activiteiten met Zuid-Korea terugschroeft, in ruil voor een vrijlating."

Een andere optie is dat de soldaat wordt ingezet als propaganda. Dat gebeurde al eens eerder in 1965. Toen vluchtte de Amerikaanse soldaat Charles Jenkins naar Noord-Korea om zijn dienstplicht in Vietnam te ontlopen. Met pamfletten en films zetten de Noord-Koreanen hem in als propaganda om het eigen volk te overtuigen dat het leven er beter was dan in het Westen.

'De VS moet Pyongyang respecteren'

Experts denken dat Travis King minder geschikt is voor propaganda omdat hij vermoedelijk Noord-Korea inrende vanwege zijn juridische problemen en andere akkefietjes met het Amerikaanse leger. De meeste experts zijn het erover eens dat King in ieder geval lang ondervraagd zal worden, met daarna mogelijk deportatie of een aanklacht.

Wat er nu ook gebeurt, "de Verenigde Staten moeten vermijden om zichzelf op de borst te slaan", zegt Mickey Bergman. Hij is de directeur van het Richardson center dat opgezet is door een oud-diplomaat die onderhandelde met Noord-Korea om gevangenen vrij te krijgen.