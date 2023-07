Onrust Irak houdt aan: protest bij Deense ambassade vanwege koranverbranding

Iraakse demonstranten zijn zaterdag op de politie gestuit toen ze bij de Deense ambassade in Bagdad wilden protesteren tegen een vermeende koranverbranding in Denemarken. Eerder deze week liep een soortgelijk protest bij de Zweedse ambassade uit de hand.

In tegenstelling tot de Zweedse ambassade staat de Deense in de zogeheten 'groene zone' van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Dat gebied ter grootte van ongeveer 10 vierkante kilometer staat bekend als de internationale zone en is zwaarbeveiligd.

De onrust ontstond na berichten over een vermeende koranverbranding in Denemarken een dag eerder. Vrijdag stak een Deense man een boek in brand voor de Iraakse ambassade in Kopenhagen. Volgens persbureau Reuters ging het om een koran. Dat is het heilige boek voor moslims.