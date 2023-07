Ontvoerd meisje (13) in Verenigde Staten gered dankzij 'help me'-bordje

Een dertienjarig meisje uit de Verenigde Staten dat was ontvoerd en aangerand, is gered doordat ze een stuk papier met daarop de tekst "help me" liet zien. Ze zat vast in een geparkeerde auto en voorbijgangers schakelden de politie in.

Het meisje was ontvoerd in de staat Texas en werd pas drie dagen na haar verdwijning gevonden in Long Beach, een plaats ten zuiden van Los Angeles, ruim 2.000 kilometer verderop.

De reddingsactie vond plaats op 9 juli, melden de Amerikaanse autoriteiten volgens persbureau AP. De politie werd gewaarschuwd door voorbijgangers, waarna agenten een "zichtbaar geëmotioneerd en aangeslagen meisje" aantroffen.

Een 61-jarige man uit Texas is door de politie gearresteerd op verdenking van kidnapping met de intentie om een minderjarige seksueel te misbruiken.

Man dwong meisje in auto te stappen

Het meisje liep op 6 juli op straat in de stad San Antonio toen de man een wapen trok en haar dwong bij hem in de auto te stappen. "Als je niet instapt, ga ik je pijn doen", dreigde hij volgens de FBI. Het dertienjarige kind was op weg naar een soort internetcafé om te chatten met een vriendin in Australië.

Toen het meisje was ontvoerd, vertelde ze haar ontvoerder over haar vriendin in Australië. De man zei dat hij haar kon meenemen op een cruiseschip naar Australië, maar dat ze daarvoor wel een tegenprestatie moest leveren. Hij heeft haar vervolgens meerdere keren aangerand.

In Long Beach parkeerde hij de auto voor een wasserette, waarna hij het voertuig kort verliet. Daardoor kreeg het meisje de kans om "help me" op een stuk papier te schrijven en te seinen naar voorbijgangers. Die zagen het bord en het meisje, dat "help" leek te roepen.

Na de arrestatie van de 61-jarige man bleek dat hij al twee keer was veroordeeld voor een gewapende overval. Hij zit nu vast in een cellencomplex in Los Angeles.