Namen van Italiaanse niet-biologische lesbische moeders uit geboorteakten gehaald

In de Noord-Italiaanse stad Padua worden de namen van niet-biologische lesbische moeders uit de geboorteakten van hun kinderen geschrapt. Dat is het gevolg van de nieuwe wetgeving van de rechtse regering van premier Georgia Meloni, meldt CNN.

Het gaat tot nu toe om geboorteakten van 27 kinderen. De vrouwen ondergingen in het buitenland kunstmatige inseminatie. Vervolgens is het kind in Italië geregistreerd.