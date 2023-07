Braziliaanse president maakt einde aan '30 wapens per persoon' van voorganger

De Braziliaanse president Lula da Silva heeft vrijdag per decreet de toegang tot vuurwapens moeilijker gemaakt. Daardoor mogen jagers, sportschutters en verzamelaars met een vergunning nog maar zes wapens hebben in plaats van dertig. Lula lost daarmee een verkiezingsbelofte in.

Inácio Lula da Silva zorgde er ook voor dat jagers minder kogels mogen bezitten. Daarnaast dichtte hij met zijn decreet een maas in de wet waardoor wapenbezitters met geladen wapens naar buiten mochten als ze beweerden dat zij op weg waren naar een wapenclub.

Daarbovenop maakte Lula da Silva de federale politie verantwoordelijk voor de wapenbeheersing, in plaats van het leger. Het leger kreeg namelijk veel kritiek, omdat het slecht toezicht zou houden.

"We zullen blijven vechten voor een ontwapend land", zei Lula tijdens een evenement waar hij de maatregelen presenteerde. Wie goed bewapend moeten zijn, zijn de Braziliaanse politie en Braziliaanse strijdkrachten, voegde de president daaraan toe.

"Het is één ding voor een burger om thuis een wapen te hebben voor bescherming en zekerheid... maar we kunnen niet toestaan ​​dat mensen een arsenaal aan wapens in handen hebben."



Zijn uiterst rechtse voorganger Jair Bolsonaro verruimde de vergunning juist door de beperkingen voor jagers, sportschutters en verzamelaars te versoepelen. Wapenbezitters konden zich eenvoudiger registreren voor vergunningen en daarmee een grotere wapenvoorraad aanleggen.

Onder Bolsonaro steeg het aantal wapens flink

Tijdens de regeerperiode van Bolsonaro nam het aantal wapenbezitters flink toe: van ruim 117.000 naar bijna 800.000. Hij zei regelmatig tegen zijn aanhangers dat ze ervoor konden kiezen om zich te bewapenen of het risico te lopen "tot slaaf gemaakt" te worden.

Ook beweerde Bolsonaro dat wapens Brazilië veiliger maken. Om zijn punt te bewijzen, wees hij op het lagere aantal moorden dat tijdens zijn ambtstermijn zou zijn gepleegd. Volgens cijfers van de ngo Brazilian Forum on Public Safety klopt Bolsonaro's bewering.

In 2022 zijn er 47.500 moorden gerapporteerd. Dat aantal ligt 2,4 procent lager dan in 2021. Mogelijk heeft de coronapandemie daar nog effect op gehad, doordat er in 2021 minder moorden zijn gemeld. De cijfers in 2022 komen overeen met die uit 2019.

Moordcijfers in 2022 laagste in tien jaar, wel meer vrouwen vermoord

Dat verandert alleen niks aan het feit dat de moordcijfers vorig jaar het laagste niveau in meer dan tien jaar bereikten. Alleen in 2011 waren er minder gerapporteerde moorden. Toen stierven 47.215 mensen een gewelddadige dood.

Sommige experts zijn verbaasd door de cijfers, omdat zij meer doden hadden verwacht door het beleid van Bolsonaro. De huidige president Luiz Inácio Lula da Silva gaf de vuurwapenversoepling wel de schuld van de golf van politiek geweld rond de verkiezingen van vorig jaar.

Overigens zijn er wel meer vrouwen vermoord in 2022. Ondanks dat het totale aantal moorden dus afnam. Met 1.437 vrouwenmoorden kwam het aantal 6,1 procent hoger uit dan in 2021.