Rusland klaagt MH17-veroordeelde Girkin aan voor aanzetten tot extremisme

De Russische oud-militair Igor Girkin wordt door de rechtbank in Moskou aangeklaagd voor het aanzetten tot extremisme. Girkin, die door Nederland werd veroordeeld voor het neerhalen van vlucht MH17, kan daarvoor tot vijf jaar cel krijgen.

De Rus steunt de oorlog in Oekraïne, maar was de laatste tijd kritisch op de Russische president Vladimir Poetin en defensieminister Sergei Shoigu. Girkin was ook betrokken bij de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de opstand in Oost-Oekraïne.