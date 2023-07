Zweedse ambassade in Irak tijdelijk naar Stockholm om veiligheidsredenen

De Zweedse ambassade in Irak wordt om veiligheidsredenen tijdelijk van Bagdad naar Stockholm verplaatst. De ambassade werd donderdag bestormd vanwege een geplande koranverbranding in Zweden. De Zweedse ambassadeur in Irak werd vervolgens het land uitgezet

Personeel en activiteiten worden tijdelijk uitgevoerd in Stockholm. Dat meldt het Zweedse persbureau TT vrijdag op basis van de minister van Buitenlandse Zaken.

Het besluit volgt een dag nadat honderden woedende Irakezen de ambassade in Bagdad hadden bestormd. De menigte was boos vanwege een koranverbranding die voor later op de dag was aangekondigd bij de Iraakse ambassade in Zweden.

De menigte bestond uit aanhangers van de sjiitische geestelijke Muqtada Al Sadr. Ze drongen de ambassade binnen en stichtten er brand. Het ambassadepersoneel bleef ongedeerd.

Irak kondigde later op de dag aan de Zweedse ambassadeur in Bagdad uit te zetten vanwege de geplande koranverbranding. Ook riep het land zijn eigen ambassadeur uit Zweden terug.