Berlijn zoekt verder naar loslopende leeuwin, 'gebrul' blijkt grap van burgers

De politie in Berlijn gaat vrijdag verder met de zoektocht naar een mogelijke leeuwin. Ze speurt al sinds donderdagochtend met helikopters, drones en honderden agenten naar het dier. 's Nachts zou leeuwengebrul zijn gehoord, maar dat bleek een grap.

De zoektocht werd 's nachts stopgezet. De politie liet via Twitter weten vanaf vrijdagochtend weer verder te zoeken. De zoekoperatie begon nadat "een leeuwin" volgens ooggetuigen in de nacht van woensdag op donderdag een wild zwijn had aanvallen langs een weg in de Berlijnse voorstad Kleinmachnow.

Het is niet zeker dat het om een leeuwin gaat, met name omdat nergens een leeuwin wordt vermist. Dierentuinen, circussen en dierenopvangcentra missen geen dieren. In Berlijn is het verboden om als particulier een leeuw te houden. Maar dat mag wel in de aangrenzende deelstaat Brandenburg, waar Kleinmachnow in ligt.