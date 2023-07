Italië onderschept 5.300 kilo cocaïne op zee: 'Grootste vangst ooit in het land'

Italië heeft op de Middellandse Zee ten zuidwesten van Sicilië meer dan 5.300 kilo cocaïne in beslag genomen. Het is volgens de financiële opsporingsdienst de grootste drugsvangst ooit in het land.

De drugs hebben een straatwaarde van zo'n 850 miljoen euro. Vijf personen zijn aangehouden. Het gaat om een Italiaan, twee Tunesiërs, een Fransman en een Albanees.

Opsporingsdiensten hielden een koopvaardijschip dat zich ophield aan de rand van de Italiaanse territoriale wateren al een aantal dagen in de gaten.

Ze zagen woensdag dat een vissersboot vanaf de kust van Calabrië vertrok en richting het schip voer. Vanaf het schip werden grote pakketten overboord gezet, waarna de bemanning van de vissersboot ze oppikte.

Beide schepen werden vervolgens onderschept. De pakketten met drugs werden in een geheime ruimte aan boord van de vissersboot gevonden.