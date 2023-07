Duitse politie zoekt vannacht door naar leeuw: 'We blijven in actie tot het dier is gevonden'

De politie in Berlijn blijft donderdagnacht zoeken naar een mogelijke leeuw. Ze speuren al sinds donderdagochtend met helikopters, drones en honderden agenten naar het dier. "We zullen in actie blijven totdat het dier is gevonden."

Dat zei een politiewoordvoerder donderdagavond tegen de Duitse krant Die Welt. Het aantal agenten is 's nachts wel teruggeschroefd naar zeventig. Volgens Die Welt hebben getuigen 's avonds nog "leeuwengebrul" gehoord.

Eerder op de avond hadden er nog 220 politieagenten dienst. Ook dierenartsen waren toen nog bij de opsporing betrokken. De agenten die 's nachts de zoektocht ten zuiden van Berlijn doorzetten, krijgen hulp van een 'nachtzicht drone'.

De politie begon de zoekoperatie nadat 'een leeuwin' volgens ooggetuigen in de nacht van woensdag op donderdag een wild zwijn aanviel, langs een weg in de Berlijnse voorstad Kleinmachnow.

Vijf jagers met verdovingsgeweren en dierenartsen speurden het zoekgebied af. De politie wil de grote katachtige namelijk op een "diervriendelijke manier" vangen. "Het wilde dier zou een leeuwin kunnen zijn", twitterde de Berlijnse politie 's ochtends volgens Duitse krant Die Zeit.

Inwoners van de voorsteden Kleinmachnow, Stahnsdorf en Teltow werden via sociale media en met luidsprekerwagens opgeroepen binnen te blijven. Ook moeten ze hun huisdieren zoveel mogelijk binnenhouden. De kinderdagverblijven waren donderdag wel gewoon open.

Wie mist er een leeuw?

Het is nog onduidelijk waar de leeuw vandaan komt. Agenten controleerden dierentuinen, circussen en dierenopvangcentra, maar tot nu toe is er nergens een leeuw vermist.

In Berlijn mogen burgers geen leeuwen houden, maar in de deelstaat Brandenburg mag dat wel. Dat komt doordat daar geen regelgeving is die het houden van de roofdieren verbiedt. De voorsteden waar de politie naar de leeuw zoekt, liggen alle drie in die deelstaat.

Op sociale media gaat een door een automobilist gemaakt filmpje van een dier dat op een leeuwin lijkt rond. De politie zegt tegen het Duitse dagblad Bild dat er geen twijfel is dat het om een leeuwin gaat.

Circusdirecteur Michel Rogall is daar niet zo zeker van. Sterker nog, hij zegt tegen Het Duitse tijdschrift Der Spiegel dat hij er "1000 procent" van overtuigd is dat het géén leeuw is. Hij heeft naar eigen zeggen ervaring met grote katachtigen, omdat het circus volgens hem vroeger zelf leeuwen had.

Ook dierenarts Achim Gruber twijfelt. Hoewel er volgens hem wel veel bewijzen zijn dat het om een leeuwin gaat. "Maar ik wacht nog op het definitieve bewijs", zei hij donderdag in rbb24 Special.